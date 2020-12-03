Рада дозволила депутатам мати помічників без вищої освіти

Помічником-консультантом депутата зможуть працювати особи, які мають ступінь молодшого бакалавра або бакалавра

Верховна Рада скасувала вимогу обов’язкової вищої освіти для помічників народних депутатів). За зміни до закону №3644-д «Про статус народного депутата України» проголосували 235 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає, що помічником-консультантом народного депутата за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) може працювати особа, яка має вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.

У законопроєкті збережено вимогу обов’язкового володіння державною мовою для помічників-консультантів.

Також встановлюється, що виключно за рахунок та в межах загального фонду, встановленого народному депутату на відповідний рік для оплати праці його помічників-консультантів, народний депутат здійснює розподіл коштів для виплати помічникам-консультантам: заробітної плати, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, заробітної плати за час відпустки, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки, грошової компенсації, передбаченої статтею 24 Закону України «Про відпустки», за всі невикористані помічником-консультантом дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки.

Зазначені виплати здійснюються апаратом Верховної Ради України за поданнями народного депутата.

До слова, 15 липня парламент розглядав законопроєкт №3644 аналогічного змісту, однак тоді парламентарі повернули законопроєкт до профільного комітету.

Також 17 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що забороняє брати в якості помічників близьких родичів. Відповідне рішення підтримали 252 парламентарі.