Рада 1 березня може розглянути проект про антикорупційний суд

Нардепи включили до порядку денного законопроект про антикорупційний суд

Верховна рада внесла до порядку денного на найближчий тиждень сесії законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. [READ_MORE] Про це сказав голова парламенту Андрій Парубій під час голосування за порядок денний сесії з 27 лютого по 2 березня. «Я ставлю на голосування надважливе питання, яке стоїть на порядку денному, згідно



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Нардепи включили до порядку денного законопроект про антикорупційний суд

Верховна рада внесла до порядку денного на найближчий тиждень сесії законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

Про це сказав голова парламенту Андрій Парубій під час голосування за порядок денний сесії з 27 лютого по 2 березня.

«Я ставлю на голосування надважливе питання, яке стоїть на порядку денному, згідно з регламенту, воно є вивіреним і воно звучить так «про доручення комітету з питань правової політики та правосуддя щодо підготовки для термінового розгляду проектів законів про Вищий антикорупційний суд і про внесення змін до закону України про судоустрій і статус суддів у зв’язку із прийняттям закону України про Вищий антикорупційний суд». 235 «за», - сказав Парубій.

Він зазначив, що якщо комітет зможе ухвалити висновок щодо згаданих законопроектів 28 лютого, Рада отримає можливість розглянути питання у першому читанні в четвер 1 березня.

Минулого тижня МВФ закликав Україну терміново розглянути законопроект про Антикорупційний суд.

Раніше глава МЗС Данії заявив, що Антикорупційний суд – ключове завдання України.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Київ має дослухатися до рекомендацій щодо Антикорупційного суду лише доти, доки проект відповідатиме законодавству України.