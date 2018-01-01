Рада у вівторок візьметься за питання створення міністерства ветеранів

Фракція БПП напередодні оголосила, що може блокувати трибуну у вівторок

Верховна Рада розгляне у вівторок звернення до уряду з вимогою створити на базі Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Міністерство України у справах ветеранів та ухвалення порядку денного восьмої сесії парламенту. [READ_MORE] Про це йдеться у порядку денному Ради, оприлюдненому на сайті парламенту. Спершу



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Фракція БПП напередодні оголосила, що може блокувати трибуну у вівторок

Верховна Рада розгляне у вівторок звернення до уряду з вимогою створити на базі Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО Міністерство України у справах ветеранів та ухвалення порядку денного восьмої сесії парламенту.

Про це йдеться у порядку денному Ради, оприлюдненому на сайті парламенту.

Спершу депутати завершать, розпочатий на минулому пленарному тижні, 8 лютого розгляд у другому читанні законопроекту #5442 «Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави». Після цього заплановано розгляд порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, зокрема включення у нього 5 законопроектів «Про Вищій антикорупційний суд». Разом із цим наступним питанням буде розглядатись доручення Комітету з питань правової політики та правосуддя щодо підготовки для термінового розгляду цих законопроектів.

Далі, згідно з порядком денним, депутати перейдуть до розгляду блоку питань із соціального захисту військовослужбовців. Зокрема планується розглянути проект постанови #7505 про звернення Верховної Ради до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів. Окрім того у першому читанні депутати розглянуть законопроект #5512 «Про внесення змін до Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей (щодо неврахування часу проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад)».

Також у першому читанні планується розгляд депутатського законопроекту #5640 «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення питань проходження військової служби з метою забезпечення повноцінного функціонування Збройних Сил України», яким пропонується дозволити звільнення та виключення зі списків особового складу ЗСУ військовослужбовців у зв’язку із відсутністю за місцем служби без поважних причин більше, ніж два місяці.

Окрім того, депутати розглянуть законопроект #5470-д «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (щодо вдосконалення норм Закону України)», яким пропонується усунути подвійний екологічний контроль транспортних засобів при пропуску їх на митну територію України з метою вільного обігу, як нових так і таких, що були в користуванні, залишивши обов’язок щодо проведення такого контролю лише під час державної реєстрації транспортних засобів.

У блоці питань з фінансової підтримки депутати розглянуть у першому читанні два законопроекти: #7055 «Про ринки капіталу та регульовані ринки» та #6141 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій».

У наступному блоці питань транспорту депутати розглянуть зокрема законопроект #2475а «Про внутрішній водний транспорт». Порядком денним планується також розглянути урядовий законопроект #7466 «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», а також законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв'язку з тимчасовою окупацією території України» з пропозиціями президента.

Як повідомлялося, раніше Голова Верховної Ради Андрій Парубій припустив можливість розгляду парламентом у четвер, 1 березня, в першому читанні законопроекту #7440 «Про Вищий антикорупційний суд» і ухвалення його в цілому до травня. Президент Петро Порошенко 22 грудня 2017 року вніс до Верховної Ради законопроект №7440 «Про Вищий антикорупційний суд».

На засіданні Верховної Ради 18 січня депутати тричі відмовилася включити цей законопроект до порядку денного сесії.

За результатами візиту 12-16 лютого групи експертів МВФ представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що українська влада повинна забезпечити невідкладний розгляд у парламенті законопроекту про антикорупційний суд з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії та зобов'язань у рамках програми.

Як повідомлялося напередодні, нардеп Олександр Третьяков погрожує завтра заблокувати трибуну. Нардеп пояснив, що це пов'язано з питанням створення Міністерства у справах ветеранів.Голова фракції Артур Герасимов підтвердив, що це питання є принциповим для БПП. Він пояснив, що відповідальність за всі питання, пов'язані з ветеранами, має нести одне відомство, а не двадцять, як зараз.