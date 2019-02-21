Парламент Тайваню перший в Азії голосуватиме щодо одностатевих шлюбів



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Законопроект, підготовлений урядом, не дозволить одностатевим парам стати офіційною сім'єю, проте надасть їм аналогічний статус

На Тайвані вперше серед азійських держав підготували проект закону про одностатеві подружжя. Його розкритикували як правозахисники, так і консерватори, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

За результатами референдумів, більшість тайванського суспільства не бажала прирівнювати одностатеві пари до подружжя. Законопроект, підготовлений урядом, не дозволить одностатевим парам стати офіційною сім'єю, проте надасть їм аналогічний статус.

«Очікуються суперечки щодо цієї пропозиції, але я дійсно сподіваюся, що наші гомосексуальні друзі можуть трохи зачекати. Це може не відповідати очікуванням, але все-таки це початок», - заявив прем'єр-міністр Тайваню Су Цен-Чан.

Правозахисники вважають окремий закон для одностатевих пар дискримінативним. На їх переконання, законопроект насправді не передбачає статусу, аналогічному шлюбу.

Консервативні групи протистояли як одностатевому шлюбу на референдумі, так і протистоять проти нового законопроекту. Його вважають неприйнятним.

Голосування за цей законопроект очікується на кінець травня цього року.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2018 року мешканці Тайваню голосували на референдумі за низку питань, одним з яких була легалізація одностатевих шлюбів.