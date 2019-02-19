Оголошено тему і дату проведення цьогорічного КиївПрайду



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Учасники КиївПрайду-2018 Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Прайд-тиждень триватиме з 14 до 22 червня

Цього року Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ відбудеться у Києві 23 червня. Про це повідомила одна з організаторок Софія Лапіна на своїй сторінці у Facebook.

Темою КиївПрайду 2019 року обрано «Свобода. Єдність. Боротьба».

Програма заходів київського Прайду розпочнеться 14 червня і завершиться Маршем рівності 23 червня.

Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ у Києві вперше вдалося провести 2015 року на Оболонській набережній. Хода була малочисельною, а після її завершення праві радикали влаштували «сафарі» на учасників. Зокрема, тяжке осколкове поранення шиї дістав один із правоохоронців.

Наступного року Марш рівності відбувся в центрі Києва за посилених заходів безпеки. У ході взяти участь близько двох тисяч осіб.

Торік Марш рівності пройшов 17 червня. За підрахунками поліції, у ньому взяли участь близько 3500 осіб.

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