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    Оголошено тему і дату проведення цьогорічного КиївПрайду

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    <div class="alt">Учасники КиївПрайду-2018</div> <div class="copy"></div> - Оголошено тему і дату проведення цьогорічного КиївПрайду
    Учасники КиївПрайду-2018
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Прайд-тиждень триватиме з 14 до 22 червня

    Цього року Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ відбудеться у Києві 23 червня. Про це повідомила одна з організаторок Софія Лапіна на своїй сторінці у Facebook.

    Темою КиївПрайду 2019 року обрано «Свобода. Єдність. Боротьба».

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    Програма заходів київського Прайду розпочнеться 14 червня і завершиться Маршем рівності 23 червня.

    Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ у Києві вперше вдалося провести 2015 року на Оболонській набережній. Хода була малочисельною, а після її завершення праві радикали влаштували «сафарі» на учасників. Зокрема, тяжке осколкове поранення шиї дістав один із правоохоронців.

    Наступного року Марш рівності відбувся в центрі Києва за посилених заходів безпеки. У ході взяти участь близько двох тисяч осіб.

    Торік Марш рівності пройшов 17 червня. За підрахунками поліції, у ньому взяли участь близько 3500 осіб. 

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