Тайванці на референдумі не підтримали легалізацію одностатевих шлюбів



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Більшість виборців на референдумі висловилася за те, щоб шлюб залишався союзом лише між чоловіком та жінкою

Ідея легалізувати одностатеві шлюби не знайшла достатньої підтримки на Тайвані

На Тайвані відбувся референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів.

Під час голосування в суботу, 24 листопада, більш ніж сім мільйонів громадян висловилися за те, щоб шлюб був союзом лише між чоловіком та жінкою, передає агенція AFP. Понад шість мільйонів виборців віддали голоси за встановлення окремого правового регулювання для одностатевих партнерств. І лише три мільйони підтримали рівні права для одностатевих та різностатевих пар.

У травні 2017 року Верховний суд Тайваню легалізував одностатеві шлюби - вперше у всій Азії. Відповідні законодавчі норми мали набути чинності упродовж двох років з моменту ухвалення рішення.

Проте уряд під тиском консервативних активістів поки що не зробив помітних кроків у цьому напрямку. Для мандата на розробку нового закону понад 25 відсотків виборців мали проголосувати за легалізацію одностатевих шлюбів, до того ж кількість голосів «за» мала переважати число притивників легалізації.

Нагадаємо, представник Державного департаменту США заявив про те, що Вашингтон має намір і далі підтримувати діалог із Пекіном на високому рівні. Проте американська сторона не має жодного наміру іти на поступки з питанням щодо Тайваню і Південно-Китайського моря.

Джерело: Deutsche Welle