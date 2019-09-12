Партія Порошенка закликає не позбавляти Геращенко права відвідувати засідання



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«Європейська солідарність» закликає не позбавляти Геращенко права відвідувати засідання

12 вересня регламентний комітет Верховної Ради заборонив Геращенко брати участь у п’яти засіданнях парламенту

Фракція партії «Європейська солідарність» закликає інші фракції не допустити позбавлення народного депутата Ірини Геращенко права відвідувати парламентські засідання.

12 вересня регламентний комітет Верховної Ради заборонив Геращенко брати участь у п’яти засіданнях парламенту. Рішення підтримали 6 членів комітету з 11.

«Це рішення суперечить Конституції України, тому що скасовуючи депутатську недоторканність, ми дозволили депутату з цієї трибуни висловлюватись спокійно і вірно. Це рішення обмежує право наших виборців, які голосували за «Європейську Солідарність». Це рішення обмежує право нашої фракції, оскільки Ірина Геращенко не просто депутат, а співголова нашої фракції», – заявили в «Європейській солідарності».

Нагадаємо, у Верховній Раді у вівторок, 10 вересня, виникла конфліктна ситуація навколо виступу народного депутата фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко.

У Геращенко виключили мікрофон після того, як нардеп порівняла нинішній парламент із кримським у 2014 році. «Друзі, ви знаєте, п’ять років тому «зеленые человечки» захопили Крим, зараз «зеленые человечки» захоплюють український парламент. І насправді повністю його перекреслюють», - сказала Геращенко.

У відповідь на це спікер Ради Дмитро Разумков заявив: «При всій повазі, я думаю, що не варто порівнювати народних депутатів з тим, що ми спостерігали в 2014 році. Це неприпустимо в парламенту нашої держави».