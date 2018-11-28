Парубій підписав закон про воєнний стан



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Тепер закон про введення воєнного стану переданий на підпис президенту Петру Порошенку

Голова Верховної Ради Андрій Парубій в середу, 28 листопада, підписав законопроект, яким передбачається введення воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє сайт парламенту.

Таким чином, закон переданий на підпис главі держави Петру Порошенку.

Як відомо, Верховна Рада розглянула відповідний законопроект авторства президента в понеділок увечері, 26 листопада, на позачерговому засіданні. 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна може заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.

Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.

Джерело: РБК-Україна