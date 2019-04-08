Парубій: Росія готує дітей у Криму до війни проти України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Парубій виступив на 140-й Асамблеї Міжпарламентського союзу Фото: Укрінформ

За словами Парубія, дітей громадян України на незаконно окупованій території насильно індоктринують, перетворюючи на прихильників російської імперської ідеї

Керівництво Російської Федерації використовує освіту як зброю проти України. Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час виступу на 140-ї Асамблеї Міжпарламентського союзу, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, освіта відіграє критично важливу роль у питаннях національної безпеки.

«Російська Федерація системно використовує освіту на окупованих територіях для ментального поневолення місцевого населення та підриву безпеки своїх сусідів, зокрема, і України. Уряд Путіна використовує освіту як зброю проти України. Росія порушує права на освіту рідною мовою, системно принижуючи громадян України, що проживають на окупованих територіях», - зазначив Парубій.

Він підкреслив, що недопуск міжнародних моніторингових місій, у тому числі і спецпредставника ООН, на окуповані території прямо свідчить про те, що «злочинець усвідомлює свій злочин».

«Дітей громадян України на незаконно окупованій території насильно індоктринують, перетворюючи на прихильників російської імперської ідеї. Росія у порушення міжнародного гуманітарного права цілеспрямовано готує українських громадян, що проживають в Криму, до служби в російській армії та до війни проти України. Українці мають вбивати українців - це план Путіна», - зауважив голова Верховної Ради.

При цьому Парубій нагадав про трагедію, яка сталася 17 жовтня 2018 року у Керчі, коли 18-річний студент місцевого Політехнічного коледжу Владислав Росляков підірвав бомбу і стріляв з помпової рушниці, вбивши 20 дітей і поранивши ще 50. За словами спікера, Росляков був учасником «військово-патріотичних» тренувань, де його і навчили готувати вибухівку та стріляти.

Водночас Парубій висловив упевненість у тому, що цієї трагедії б не сталося, «якби Крим не захопила Росія, а в дітей не формували бажання війни і насильства».