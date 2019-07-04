Парубій розповів, коли Рада ухвалить виборчий кодекс



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Наразі парламентарії розглянули 2785 поправок до Виборчого кодексу із 4568

Голова Верховної Ради Андрій Парубій прогнозує, що депутати ухвалять Виборчий кодекс уранці 11 липня.

Про це спікер сказав в інтерв'ю «5 каналу».

«Швидше за все, за моїми підрахунками, ми завершимо розгляд поправок до Виборчого кодексу про відкриті списки наступного четверга зранку. Я думаю, мені вдасться зібрати голоси», - зазначив Парубій.

Водночас Голова ВР розраховує, що того дня парламент зможе подолати вето президента щодо закону про тимчасові слідчі комісії «у разі його накладення».

Як повідомлялося, наразі парламентарії розглянули 2785 поправок до Виборчого кодексу із 4568, що становить близько 61%.

Під час ранкового засідання у середу Парубій закликав Офіс Президента України негайно передати до парламенту будь-який документ, який би засвідчував розгляд главою держави закону про ТСК. Тоді ж він підкреслив, що не має жодної підтвердженої інформації щодо ветування закону президентом. При цьому спікер пояснив, що 27 червня вичерпався термін, впродовж якого Президент мав надати відповідь щодо розгляду ним закону про ТСК.

ВР 6 червня ухвалила Закон «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», який передбачає процедуру імпічменту Президента. 12 червня цей закон підписав спікер.