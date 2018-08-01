Пасажири Ryanair у паніці тікали з літака в Барселоні
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Скрін з відео хаотичної евакуації пасажирів Ryanair
В салоні літака загорівся мобільний телефон, підключений до зовнішнього портативного акумулятора
Пасажири влаштували панічну евакуацію з літака Ryanair в Барселоні після того, як перед вильотом на острів Ібіца на борту Boeing 737 загорівся мобільний телефон одного з мандрівників.
На відео, знятому одним з пасажирів, видно, як пасажири залишають борт літака за допомогою аварійного надувного трапу, створюючи на ньому імпровізовану пробку.
@Ryanair Evacuation today at Barcelona airport due to passenger electronic device #lithiumbattery #cabincrew #cabincrewlife #cabincrewtraining #azafata #flightattendant #aeromoza #TCP #safety #evacuation pic.twitter.com/u8fPFuM6KD— Cabin Crew Club (@club_cabin) 31 липня 2018 р.
Трохи пізніше ситуацію допоміг вирішити персонал аеропорту, люди почали допомагати пасажирам швидко скотився вниз та залишити надувний трап.
В офіційному коментарі ЗМІ представник Ryanair повідомив, що в салоні загорівся мобільний телефон, підключений до зовнішнього портативного акумулятора.
Повідомляється, що полум'я погасили за лічені секунди. Пожежні служби аеропорту Барселони навіть не залучалися.