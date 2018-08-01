Пасажири Ryanair у паніці тікали з літака в Барселоні



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Скрін з відео хаотичної евакуації пасажирів Ryanair

В салоні літака загорівся мобільний телефон, підключений до зовнішнього портативного акумулятора

Пасажири влаштували панічну евакуацію з літака Ryanair в Барселоні після того, як перед вильотом на острів Ібіца на борту Boeing 737 загорівся мобільний телефон одного з мандрівників.

На відео, знятому одним з пасажирів, видно, як пасажири залишають борт літака за допомогою аварійного надувного трапу, створюючи на ньому імпровізовану пробку.

Трохи пізніше ситуацію допоміг вирішити персонал аеропорту, люди почали допомагати пасажирам швидко скотився вниз та залишити надувний трап.

В офіційному коментарі ЗМІ представник Ryanair повідомив, що в салоні загорівся мобільний телефон, підключений до зовнішнього портативного акумулятора.

Повідомляється, що полум'я погасили за лічені секунди. Пожежні служби аеропорту Барселони навіть не залучалися.