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    Бойовики гатили із гранатометів біля Водяного

    • Розсилка
    Збройні сили продовжують захищати Україну від російських найманців&nbsp; - Бойовики гатили із гранатометів біля Водяного
    Збройні сили продовжують захищати Україну від російських найманців 
    Фото: ООС

    Українські військові відповідали на ворожі обстріли

    Контрольовані Росією сили один раз порушили режим тиші на Донбасі. Про це повідомив штаб української воєнної Операції Об’єднаних сил.

    Жоден український військовий не постраждав.

    «У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, станкового та ручного протитанкового гранатометів, а також - великокаліберного кулемета», – заявили в ООС.

    Українські військові стверджують, що дали «адекватну відповідь».

    В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 19 січня.

    19 січня стало відомо, що ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні. В організації повідомили, що зміни зумовлені пандемією коронавірусу. 

    Нагадаємо, що голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом.

    У рамках візиту Анн Лінде проводить у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вони обговорять низку тем, серед яких безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ.

    Крім того голова ОБСЄ також відвідає разом із міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

    Також у МЗС України зазначають, що наша держава стала першою, яку Анн Лінде відвідує з візитом як нова голова ОБСЄ.

    Теги: Росія окупанти бойовики на Донбасі ДНР ЗСУ ЛНР війна військові окуповані території Операція Об’єднаних сил
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