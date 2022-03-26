Пасажиропотік на кордоні залишається сталим - Держприкордонслужба

Майже на усіх прикордонних переходах відсутні черги пішоходів і транспортних засобів

За добу 25 березня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 66 тисяч осіб та 14 тисяч транспортних засобів. Як повідомляє Держприкордонслужба на своїй сторінці у Facebook, дані кількох останніх днів свідчать, що пасажиропотік на західній ділянці кордону залишається сталим.

Минулої доби з України вибуло майже 45 тисяч осіб. Близько 31 тисячі з них перетнули кордон до Польщі. При цьому для перетину кордону до ЄС можна обрати також пункти пропуску на межі з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова. Наразі майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.

«До України за минулу добу прибули понад 21 тисяча осіб. Більше 18 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що планують стати на захист Батьківщини. Пишаємося нашими співвітчизниками! Загалом, з початку відкритої збройної агресії до України повернулися понад 420 тисяч наших співгромадян», - йдеться у повідомленні.

Також Державна прикордонна служба України нагадує, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі. Крім оформлення людей і транспорту, прикордонники спільно з митниками здійснюють також пропуск гуманітарної допомоги для українського війська та наших співвітчизників. За минулу добу на західних кордонах було оформлено майже 700 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

Нагадаємо, станом на 17 березня з-за кордону додому повернулися 320 тис. українців. Більшість із них – чоловіки, які повертаються додому лише з одною метою – захищати свою державу.