В Україну за п’ять днів повернулося 80 тис. людей

Українці з усього світу повертаються повертаються на Батьківщину для її захисту

Усі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі

За останні п’ять днів в Україну повернулися 80 тис. українських громадян, повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

«За п’ять діб відбиття агресії люди не лише покидали Україну. На Батьківщину повернулися майже 80 тис. наших співвітчизників, переважна більшість з яких – чоловіки», – мовиться в повідомленні.

Українські громадяни, які працюють або тимчасово мешкають за кордоном, повертаються на Батьківщину для захисту її суверенітету і територіальної цілісності. Вони поповнюють лави Збройних сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони.

У зв'язку з цим ДПСУ нагадує, що всі пункти пропуску на західному кордоні працюють у цілодобовому режимі. Перевірка та пропускні операції гранично спрощені. Також скорочено перелік необхідних для перетину кордону документів.

Нагадаємо, міграційна служба тимчасово припинила видачу паспортів.

Як повідомлялося, перші бійці Інтернаціонального легіону найближчим часом прибудуть до України.

Згідно зі свіжими даними, стало відомо, скільки українців живе за кордоном.

Читайте також: