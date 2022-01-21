Іноземка везла в Росію старовинний іконостас (фото)

Громадянка Молдови сховала предмет, але митники були пильними

Із України до РФ хотіли незаконно перемістити річ,яка може мати історичну цінність

Громадянка Молдови намагалася незаконно провезти в Росію через український кордон старовинний іконостас. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

Під час перевірки пасажирів рейсового автобуса «Глодяни (Молдова)–Москва (РФ)» у прикордонників Чернівецького загону виникли підозри щодо можливого переміщення через український кордон прихованих товарів.

Унаслідок поглибленої перевірки серед особистих речей громадянки Молдови виявили гарно схований іконостас.

На іноземку склали протокол про порушення митних правил. Знахідку доправили на експертизу.

Нагадаємо, раніше митники виявили старовинну ікону, що пересилали до США під виглядом кухонної дошки (фото).

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