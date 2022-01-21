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    Іноземка везла в Росію старовинний іконостас (фото)

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    Громадянка Молдови сховала предмет, але митники були пильними - Іноземка везла в Росію старовинний іконостас (фото)

    Громадянка Молдови сховала предмет, але митники були пильними

    фото: Держприкордонслужба

    Із України до РФ хотіли незаконно перемістити річ,яка може мати історичну цінність

    Громадянка Молдови намагалася незаконно провезти в Росію через український кордон старовинний іконостас. Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

    Під час перевірки пасажирів рейсового автобуса «Глодяни (Молдова)–Москва (РФ)» у прикордонників Чернівецького загону виникли підозри щодо можливого переміщення через український кордон прихованих товарів.

    Унаслідок поглибленої перевірки серед особистих речей громадянки Молдови виявили гарно схований іконостас.

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    Громадянка Молдови сховала предмет, але митники були пильними. фото: Держприкордонслужба
    Громадянка Молдови сховала предмет, але митники були пильними. фото: Держприкордонслужба

    На іноземку склали протокол про порушення митних правил. Знахідку доправили на експертизу.

    Нагадаємо, раніше митники виявили старовинну ікону, що пересилали до США під виглядом кухонної дошки (фото).

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    Теги: прикордонники Держприкордонслужба Молдова кордон
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    Іноземка везла в Росію старовинний іконостас (фото)