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    Пасажирський автобус, який прямував до Італії, застряг у снігових заметах Закарпаття

    На момент аварії в автобусі перебувало 46 подорожуючих
    Вчора о 23:17 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття повідомили про те, що в населеному пункті Верхня Грабівниця Воловецького району Закарпатської області пасажирський автобус «Неоплан» з'їхав у кювет. Транспортний засіб здійснював перевезення людей сполученням «Одеса - Барі (Італія)». На момент аварії в автобусі
    • Сьогодні, 16:03
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    На момент аварії в автобусі перебувало 46 подорожуючих

    Вчора о 23:17 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття повідомили про те, що в населеному пункті Верхня Грабівниця Воловецького району Закарпатської області пасажирський автобус «Неоплан» з'їхав у кювет.

    Транспортний засіб здійснював перевезення людей сполученням «Одеса - Барі (Італія)». На момент аварії в автобусі перебувало 46 подорожуючих. Ніхто з пасажирів не постраждав. Згодом вони продовжили подорож за вказаним маршрутом. Для цього фірма-перевізник надіслала інший транспорт.

    Про це повідомили в управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

    Із дорожньої пастки автобус визволяли бійці та техніка Аварійно-рятувального загону спецпризначення та державного пожежно-рятувального поста смт Жденієво Воловецького району.

    Деталі події з'ясовують відповідні служби.

     

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