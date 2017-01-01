Пасажирський автобус, який прямував до Італії, застряг у снігових заметах Закарпаття

На момент аварії в автобусі перебувало 46 подорожуючих

Вчора о 23:17 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття повідомили про те, що в населеному пункті Верхня Грабівниця Воловецького району Закарпатської області пасажирський автобус «Неоплан» з'їхав у кювет. Транспортний засіб здійснював перевезення людей сполученням «Одеса - Барі (Італія)». На момент аварії в автобусі



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На момент аварії в автобусі перебувало 46 подорожуючих

Вчора о 23:17 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття повідомили про те, що в населеному пункті Верхня Грабівниця Воловецького району Закарпатської області пасажирський автобус «Неоплан» з'їхав у кювет.

Транспортний засіб здійснював перевезення людей сполученням «Одеса - Барі (Італія)». На момент аварії в автобусі перебувало 46 подорожуючих. Ніхто з пасажирів не постраждав. Згодом вони продовжили подорож за вказаним маршрутом. Для цього фірма-перевізник надіслала інший транспорт.

Про це повідомили в управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

Із дорожньої пастки автобус визволяли бійці та техніка Аварійно-рятувального загону спецпризначення та державного пожежно-рятувального поста смт Жденієво Воловецького району.

Деталі події з'ясовують відповідні служби.