«Паспорт ЛНР» окупанти тепер видають після здачі відбитків пальців



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Дактилоскопування для мешканців окупованих територій стало обов’язковим

Дактилоскопування для мешканців окупованих територій стало обов’язковим

Жителі окупованого бойовиками Луганська, які бажають отримати «паспорт ЛНР», повинні будуть здавати відбитки пальців.

Про це йдеться в оголошенні, фото якого опублікували місцеві жителі в соцмережах, повідомляє CXID.info.

«Шановні громадяни!

У зв'язку з внесенням змін до Постанови про паспортний документ, що засвідчує особу фізичної особи, яка проживає на території «Луганської народної республіки» від 26.03.2019 №172/19, з 05.04.2019 року фізичні особи, які мають право на отримання паспорта, проходять обов'язкове дактилоскопування в органах внутрішніх справ «МВС ЛНР».

При здачі документів інспектору ОМС на оформлення «паспорта ЛНР» в обов'язковому порядку докладати талон про проходження дактилоскопії.

Дактилоскопування буде проходити з 9:00 години, щодня в будівлі «Кам'янобродського РВВС МВС ЛНР».





Раніше бойовики заявили про видачу 10 тисяч документів, що іменуються «паспортами республіки». Перші десять «паспортів ЛНР» були видані 5 травня 2015 року 16-річним жителям Луганська. Угруповання видає такий «документ» громадянам, які досягли 16 років, і тим, хто позбувся документів в результаті бойових дій.