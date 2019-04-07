«Паспорт ЛНР» окупанти тепер видають після здачі відбитків пальців
-
Розсилка
Дактилоскопування для мешканців окупованих територій стало обов’язковим
Жителі окупованого бойовиками Луганська, які бажають отримати «паспорт ЛНР», повинні будуть здавати відбитки пальців.
Про це йдеться в оголошенні, фото якого опублікували місцеві жителі в соцмережах, повідомляє CXID.info.
«Шановні громадяни!
У зв'язку з внесенням змін до Постанови про паспортний документ, що засвідчує особу фізичної особи, яка проживає на території «Луганської народної республіки» від 26.03.2019 №172/19, з 05.04.2019 року фізичні особи, які мають право на отримання паспорта, проходять обов'язкове дактилоскопування в органах внутрішніх справ «МВС ЛНР».
При здачі документів інспектору ОМС на оформлення «паспорта ЛНР» в обов'язковому порядку докладати талон про проходження дактилоскопії.
Дактилоскопування буде проходити з 9:00 години, щодня в будівлі «Кам'янобродського РВВС МВС ЛНР».
Раніше бойовики заявили про видачу 10 тисяч документів, що іменуються «паспортами республіки». Перші десять «паспортів ЛНР» були видані 5 травня 2015 року 16-річним жителям Луганська. Угруповання видає такий «документ» громадянам, які досягли 16 років, і тим, хто позбувся документів в результаті бойових дій.