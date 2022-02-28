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    Патріарх Філарет звернувся до митрополита Онуфрія: час визначитися, на чиєму ви боці

    Почесний патріарх Філарет - Патріарх Філарет звернувся до митрополита Онуфрія: час визначитися, на чиєму ви боці
    Почесний патріарх Філарет
    Фото: Facebook

    Філарет пропонує УПЦ МП об'єднуватися, адже війна показала, що від Москви треба відійти

    Почесний патріарх Філарет звернувся до митрополита Церкви Московського патріархату в Україні Онуфрія із закликом про об’єднання. Про це ідеться у зверненні почесного патріархі, опублікованого у Facebook.

    «Ваше Блаженство, дорогі владики, отці, брати та сестри! У тяжкий час для українського народу, коли віроломна Росія розпочала та веде проти України страшну та підступну війну, а керівництво Російської Православної Церкви сприяє цьому безумству, коли гинуть кращі сини та дочки України, стаючи на захист рідної Батьківщини, як Предстоятель Української Православної Церкви Київського Патріархату, пропоную Вам об’єднатися в єдину помісну автокефальну Українську Православну Церкву, яка служитиме виключно інтересам українського народу. Сьогодні кожен має визначитися на чийому він боці: добра чи зла, правди чи неправди, Авеля чи Каїна», ідеться у зверненні.

    На думку почесного патріарха Філарета, це об’єднає всіх українців, принесе мир в Україну, збереже її цілісність і незалежність.

    Нагадаємо, 24 лютого предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій визнав, що президент Росії Володимир Путін почав війну проти України. Він звернувся до нього, а також усіх українців.

    Як повідомлялося раніше, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила з проханням забрати до Росії тіла вбитих в Україні військових РФ. Він написав відповідного листа.

    Теги: Філарет Митрополит Онуфрій
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    Патріарх Філарет звернувся до митрополита Онуфрія: час визначитися, на чиєму ви боці