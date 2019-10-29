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    Думки вголос

    Грецька церква офіційно розпочала спілкуватися з ПЦУ

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Речник Священного Синоду ПЦУ

    • Розсилка
    Грецька церква офіційно розпочала спілкуватися з ПЦУ

    «Радіємо добрій звістці про те, що спільні прагнення та дії увінчалися успіхом і зруйновано перепону, яка стояла посередині між Вами та нами, православними і братами у всьому»

    З Афін надійшов офіційний лист, яким засвідчено спілкування двох Помісних Церков.

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    Грецька церква офіційно розпочала спілкуватися з ПЦУ
    Грецька церква офіційно розпочала спілкуватися з ПЦУ
    Грецька церква офіційно розпочала спілкуватися з ПЦУ

    «Тож радіємо і ми добрій звістці про те, що спільні прагнення та дії увінчалися успіхом і зруйновано перепону, яка стояла посередині між Вами та нами, православними і братами у всьому, перепону, яка нас розділяла, завдаючи печалі, великих скандалів, та великої шкоди всій Церкві та спільному у сучасному світі свідченню Православ’я, перепону, яка донедавна стояла; і Його, Котрий повернув спілкування, яке колись існувало між нами, Владику і Спасителя нашого Ісуса Христа, прославляємо, Йому віддаємо всю належну шану та підносимо молитви всім серцем з нашої Святійшої Апостольської Елладської Церкви, посилаючи Вашому Блаженству цілунок братньої любові та простягаючи руку Церковного Спілкування.»

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

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    Греція Українська православна церква релігія православна церква
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