Грецька церква офіційно розпочала спілкуватися з ПЦУ

«Радіємо добрій звістці про те, що спільні прагнення та дії увінчалися успіхом і зруйновано перепону, яка стояла посередині між Вами та нами, православними і братами у всьому»

З Афін надійшов офіційний лист, яким засвідчено спілкування двох Помісних Церков.

«Тож радіємо і ми добрій звістці про те, що спільні прагнення та дії увінчалися успіхом і зруйновано перепону, яка стояла посередині між Вами та нами, православними і братами у всьому, перепону, яка нас розділяла, завдаючи печалі, великих скандалів, та великої шкоди всій Церкві та спільному у сучасному світі свідченню Православ’я, перепону, яка донедавна стояла; і Його, Котрий повернув спілкування, яке колись існувало між нами, Владику і Спасителя нашого Ісуса Христа, прославляємо, Йому віддаємо всю належну шану та підносимо молитви всім серцем з нашої Святійшої Апостольської Елладської Церкви, посилаючи Вашому Блаженству цілунок братньої любові та простягаючи руку Церковного Спілкування.»

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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