  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Патріарх Кирило вручив орден одеському митрополиту

    • Розсилка
    Митрополит Агафангел - Патріарх Кирило вручив орден одеському митрополиту
    Митрополит Агафангел

    Патріарх Кирило привітав митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела з 80-річчям

    Московський патріарх Кирило вручив митрополиту Одеському та Ізмаїльському Агафангелу орден святителя Інокентія, митрополита Московського і Коломенського (I ступеня).

    Про це повідомляється на сайті Московського партіархату.

    Повідомляється, що патріарх Кирило привітав митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела з 80-річчям від дня народження.

    «Дивлячись нині на минулі роки у Вашому житті, відрадно свідчити про велику кількість і корисних праць, старанно здійснюваних вами в Винограднику Христовому. Під Вашим керівництвом відновлені і побудовані сотні храмів і кілька монастирів, відтворений Спасо-Преображенський кафедральний собор, здійснюється просвітницька, катехізаторська і соціальна діяльність, реалізуються багато проектів, що сприяють духовно-моральному вихованню підростаючого покоління. Зважаючи на ревні архіпастирські  труди та у зв'язку з 80-річчям від дня народження вважаю справедливим удостоїти Вас ордена святителя Інокентія, митрополита Московського і Коломенського (I ступеня)», - йдеться у повідомленні.

    Варто зазначити, що Агафангел відомий своєю українофобією, антидержавною діяльністю та політичним інтригами. А також є противником проголошення автокефалії Української православної церкви. 

    В червні минулого року СБУ відкрила кримінальне провадження щодо фінансування Одеською міськрадою церкви Української православної церкви Московського патріархату.

     Його високопреосвященство Агафа́нгел (в миру Саввін Олексій Михайлович; 2 вересня 1938, с. Бурдино, Тербунський район, Липецька область, Російська РФСР, СРСР) — український релігійний та політичний діяч російського походження. Архієрей Української православної церкви (Московського патріархату) з 1975, митрополит Одеський та Ізмаїльський. З 1992 року — постійний член Священного Синоду Української православної церкви московського патріархату.

    З 2009 — член Міжсоборної присутності Російської православної церкви.

    У 1995-2008 — голова Навчального комітету при Священному Синоді УПЦ.

    Народний депутат України 1-го скликання. З 2006 депутат Одеської обласної ради від Партії регіонів.

    Третій за старшинством в єпископаті УПЦ (МП), вважається лідером її «проросійського крила».

    Відомий своєю українофобією, антидержавною діяльністю та політичним інтригами.

    Є противником проголошення автокефалії Української православної церкви. 1992 року був одним з основних противників митрополита Філарета і одним з основних прибічників збереження єдності з Московським патріархатом. У 2012 поруч з іншими впливовими членами Синоду запідозрений світськими ЗМІ в спробі перебрати владу в УПЦ (МП) в свої руки, користуючись тяжкою хворобою її предстоятеля.


    ЗМІ церква Одеса УПЦ МП партії фінансування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ