Патріарх Кирило вручив орден одеському митрополиту



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Митрополит Агафангел

Патріарх Кирило привітав митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела з 80-річчям

Московський патріарх Кирило вручив митрополиту Одеському та Ізмаїльському Агафангелу орден святителя Інокентія, митрополита Московського і Коломенського (I ступеня).

Про це повідомляється на сайті Московського партіархату.

Повідомляється, що патріарх Кирило привітав митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела з 80-річчям від дня народження.

«Дивлячись нині на минулі роки у Вашому житті, відрадно свідчити про велику кількість і корисних праць, старанно здійснюваних вами в Винограднику Христовому. Під Вашим керівництвом відновлені і побудовані сотні храмів і кілька монастирів, відтворений Спасо-Преображенський кафедральний собор, здійснюється просвітницька, катехізаторська і соціальна діяльність, реалізуються багато проектів, що сприяють духовно-моральному вихованню підростаючого покоління. Зважаючи на ревні архіпастирські труди та у зв'язку з 80-річчям від дня народження вважаю справедливим удостоїти Вас ордена святителя Інокентія, митрополита Московського і Коломенського (I ступеня)», - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Агафангел відомий своєю українофобією, антидержавною діяльністю та політичним інтригами. А також є противником проголошення автокефалії Української православної церкви.

В червні минулого року СБУ відкрила кримінальне провадження щодо фінансування Одеською міськрадою церкви Української православної церкви Московського патріархату.

Його високопреосвященство Агафа́нгел (в миру Саввін Олексій Михайлович; 2 вересня 1938, с. Бурдино, Тербунський район, Липецька область, Російська РФСР, СРСР) — український релігійний та політичний діяч російського походження. Архієрей Української православної церкви (Московського патріархату) з 1975, митрополит Одеський та Ізмаїльський. З 1992 року — постійний член Священного Синоду Української православної церкви московського патріархату. З 2009 — член Міжсоборної присутності Російської православної церкви. У 1995-2008 — голова Навчального комітету при Священному Синоді УПЦ. Народний депутат України 1-го скликання. З 2006 депутат Одеської обласної ради від Партії регіонів. Третій за старшинством в єпископаті УПЦ (МП), вважається лідером її «проросійського крила». Відомий своєю українофобією, антидержавною діяльністю та політичним інтригами. Є противником проголошення автокефалії Української православної церкви. 1992 року був одним з основних противників митрополита Філарета і одним з основних прибічників збереження єдності з Московським патріархатом. У 2012 поруч з іншими впливовими членами Синоду запідозрений світськими ЗМІ в спробі перебрати владу в УПЦ (МП) в свої руки, користуючись тяжкою хворобою її предстоятеля.



