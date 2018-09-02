Патріарх Кирило вручив орден одеському митрополиту
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Патріарх Кирило привітав митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела з 80-річчям
Московський патріарх Кирило вручив митрополиту Одеському та Ізмаїльському Агафангелу орден святителя Інокентія, митрополита Московського і Коломенського (I ступеня).
Про це повідомляється на сайті Московського партіархату.
Повідомляється, що патріарх Кирило привітав митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела з 80-річчям від дня народження.
«Дивлячись нині на минулі роки у Вашому житті, відрадно свідчити про велику кількість і корисних праць, старанно здійснюваних вами в Винограднику Христовому. Під Вашим керівництвом відновлені і побудовані сотні храмів і кілька монастирів, відтворений Спасо-Преображенський кафедральний собор, здійснюється просвітницька, катехізаторська і соціальна діяльність, реалізуються багато проектів, що сприяють духовно-моральному вихованню підростаючого покоління. Зважаючи на ревні архіпастирські труди та у зв'язку з 80-річчям від дня народження вважаю справедливим удостоїти Вас ордена святителя Інокентія, митрополита Московського і Коломенського (I ступеня)», - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що Агафангел відомий своєю українофобією, антидержавною діяльністю та політичним інтригами. А також є противником проголошення автокефалії Української православної церкви.
В червні минулого року СБУ відкрила кримінальне провадження щодо фінансування Одеською міськрадою церкви Української православної церкви Московського патріархату.
З 2009 — член Міжсоборної присутності Російської православної церкви.
У 1995-2008 — голова Навчального комітету при Священному Синоді УПЦ.
Народний депутат України 1-го скликання. З 2006 депутат Одеської обласної ради від Партії регіонів.
Третій за старшинством в єпископаті УПЦ (МП), вважається лідером її «проросійського крила».
Відомий своєю українофобією, антидержавною діяльністю та політичним інтригами.
Є противником проголошення автокефалії Української православної церкви. 1992 року був одним з основних противників митрополита Філарета і одним з основних прибічників збереження єдності з Московським патріархатом. У 2012 поруч з іншими впливовими членами Синоду запідозрений світськими ЗМІ в спробі перебрати владу в УПЦ (МП) в свої руки, користуючись тяжкою хворобою її предстоятеля.