Патрульний корабель РФ проекту 22160 зайшов в окупований Севастополь



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До цього корабель «Дмитрий Рогачев» проводив артилерійські тренувальні стрільби

Судно «Дмитрий Рогачев» проходить період випробувань біля окупованого Криму

Ресурс Defense Blog із посиланням на міністерство оборони РФ повідомляє про те, що патрульний корабель проекту 22160 «Дмитрий Рогачев» вперше відвідав окупований Севастополь.

У рамках відвідин порту відбудеться другий етап випробування цього судна, що триватиме п’ять днів. До цього корабель «Дмитрий Рогачев» проводив артилерійські тренувальні стрільби, навчання із навігації, а також відпрацьовував роботу з різними типами морських, повітряних і берегових цілей.

Після завершення другого етапу випробувань в окупованому Севастополі корабель повернеться до Новоросійська. Кораблі проекту 22160 створені для патрулювання, моніторингу та захисту відкритих і закритих морів.

Чорноморський флот РФ має отримати не менш як шість кораблів цього проекту.