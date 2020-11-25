Коли Московська церква виконає закон і змінить назву? Стала відома позиція влади

На початку 2020 року Мінкульт вказав список церков, які мали вказати зв'язок з РПЦ, зокрема, Українська православна церква Московського патріархату мала змінити назву на Російську православну церкву в Україні

Попри вимогу закону церква Московського патріархату в Україні досі себе називає «українською»

Очільниця Державної служби України з етнополітики й свободи совісті буде діяти відповідно до остаточного рішення Конституційного суду, яким би воно не було. Про це розповіла в інтерв'ю Інтерфаксу голова відомства Олена Богдан.

За словами Богдан, багато юристів можуть назвати норму щодо перейменування церкви «проблематичною», але її скасування завдасть болю багатьом людям.

«Звісно ж, питання вкрай резонансне. Ми всі розуміємо, що через війну є реально загиблі люди, є люди, які втратили дім, є люди, які повернулися з фронту без рук і без ніг – і це все реальні життя», – підкреслила Олена Богдан.

Чиновниця пояснила, що люди у світлі пережитих трагедій війни прагнуть максимальної відкритості та видимості зв'язків.

До відома, Верховна Рада ще у 2018 році схвалила закон, яким зобов'язала релігійні організації вказувати в назві свою приналежність до Росії, якщо така є.

На початку 2020 року Міністерство культури вказало список церков, які мали це зробити. Зокрема, Українська православна церква Московського патріархату мала змінити назву на Російську православну церкву в Україні.

Та на захист московських попів виступила всім знайома «братія» – представники «Опозиційного блоку», серед яких росіянин Вадим Новінський, Василь Німченко та компанія.

Як повідомлялося, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

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