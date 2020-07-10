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    Педагог отримає одну й ту самі платню чи то у класі п’ятеро дітей, чи 25, - освітній омбудсмен

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    Зарплата для вчителів - Педагог отримає одну й ту самі платню чи то у класі п’ятеро дітей, чи 25, - освітній омбудсмен
    Зарплата для вчителів

    Витрати на одного учня в Україні коливаються від 22 тисячі до 120 тисячі гривень на рік

     В Україні освітня мережа нерівномірна та неефективно влаштована. Про це зазначив  освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю «Главкому».

    «Педагог отримає одну й ту самі платню, без різниці, чи у класі п’ятеро дітей чи 25. Але витрати на одного учня будуть неспівставними. Наприклад, у Києві витрати на одного школяра складають приблизно 22 тис. грн на рік, а в невеличкому селищі, у районному центрі цей показник може досягати і 120 тис., тобто в 5-6 разів більше», – наголосив омбудсмен.

    Горбачов додав, що підвищення зарплати вчителям зробило б професію більш привабливою.

    Нагадаємо, за час карантину столичні освітяни отримали і зарплатню, і надбавки. Раніше у Мінфіні заявили, що в Україні необхідно переглянути умови оплати праці педагогічних працівників, зарплату яких складають посадовий оклад та численна кількість доплат і надбавок. Також повідомлялося, що вчителі не отримають обіцяної Міносвіти доплати у 21 тисячу гривень.

    До слова, раніше т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій  сказала, що в Україні з вересня у школах учні будуть опановувати той матеріал, який припав на період карантину.

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