Пекельний рейс: потужна турбулентність покалічила 13 пасажирів літака Transavia



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Літак потрапив в зону підвищеної турбулентності над Середземним морем

Співробітники служби швидкої допомоги евакуювали 13 пасажирів з борту лайнера компанії Transavia, що зробив посадку в аеропорту Бен-Гуріон ввечері в середу, 13 лютого.

Літак, що виконував рейс за маршрутом Ліон - Тель-Авів, менш ніж за годину до посадки потрапив в зону підвищеної турбулентності над Середземним морем. При раптовому провалі в повітряну яму постраждали кілька пасажирів, відзначають Вести.

Екіпаж літака негайно довів до відома диспетчерську аеропорту Бен-Гуріон про надзвичайну ситуацію. В режим підвищеної готовності привели 5 бригад швидкої допомоги.

«Було таке відчуття, що ми каменем падаємо вниз, - розповів кореспонденту Ynet Давид Іфрах, пасажир літака. - В салоні стояв крик, хтось голосно читав молитву «Шма Ісраел», люди падали, забилися навіть ті, хто сидів на місці. Потім я дізнався, що літак за кілька секунд провалився на 700 метрів».

Інший пасажир, Ітай Давідсон, каже, що падіння в повітряну яму стало для всіх повною несподіванкою. Екіпаж попередив про вхід в зону підвищеної турбулентності, попросив пристебнути ремені безпеки - і буквально через кілька секунд літак звалився вниз.

«Люди розлетілися по салону, - згадує Ітай. - Ті, хто не був пристебнутий, виявився на стелі. Стюардеса, яка стояла в проході, буквально зробила сальто в повітрі. Хтось розбив голову, інші впали в паніку, почали кричати від страху, треті молилися ... Все це тривало кілька секунд. Потім лайнер вирівнявся, екіпаж почав надавати допомогу постраждалим. Серед пасажирів виявився лікар, який оглянув поранених».

Відразу після посадки постраждалі були оглянуті в салоні літака, а потім евакуйовані з борту лайнера.

Спочатку повідомлялося про 5 постраждалих, потім про 9. Прес-служба швидкої медичної допомоги МАДА уточнила, що медична допомога надана 13 пасажирам, що отримали легкі травми кінцівок або були у шоковому стані.

Співробітники служби МАДА Ісасхар Вайс і Зів Кляйнбарт розповіли журналістам, що до місця посадки літака були спрямовані автомобілі швидкої допомоги та реанімобілі.

Парамедики піднялися на борт. Паніки серед пасажирів не було, і співробітники МАДА змогли швидко провести первинний огляд постраждалих.

Було встановлено, що в медичній допомозі потребують 13 пасажирів у віці від 5 до 60 років, які отримали забої при падінні з крісел або при ударі об борт під час сильної «бовтанки» в повітрі.

Постраждалі були госпіталізовані до лікарень.