Пентагон допускає можливість ескалації в Україні

Наступні кілька тижнів визначатимуть подальший розвиток війни

Голова Об’єднаного комітету начальників штабі Збройних сил США генерал Марк Міллі допускає можливість ескалації у війні в Україні й підкреслює необхідність постійного контактування з українською стороною для активного керування ризиками. Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

«Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно керувати цим та оцінювати шанси для ескалації, і ми цим займаємося»,– зауважив Міллі.

У цьому контексті генерал підкреслив, що міністр оборони США Ллойд Остін постійно спілкується з міністром оборони України, так само як і він особисто перебуває в постійному контакті з українським колегою.

За словами Міллі, це дозволяє «керувати ескалацією й не допустити, щоби це збільшилося до чогось жахливішого, ніж зараз».

Головний військовий США зазначив, що зараз точаться «визначальні оперативні бої» між українськими силами й російськими загарбниками на сході України. Він уточнив, що наступні кілька тижнів здебільшого визначатимуть подальший розвиток війни.

У Пентагоні вважають, що переговори були б логічним розв'язанням ситуації в Україні. Іншими наслідками подій у країні можуть стати або рішуча перемога однієї зі сторін, або патова ситуація, додав Міллі.