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    Пентагон допускає можливість ескалації в Україні

    Міноборони США оцінило можливість ескалації в Україні - Пентагон допускає можливість ескалації в Україні
    Міноборони США оцінило можливість ескалації в Україні
    фото з відкритих джерел

    Наступні кілька тижнів визначатимуть подальший розвиток війни

    Голова Об’єднаного комітету начальників штабі Збройних сил США генерал Марк Міллі допускає можливість ескалації у війні в Україні й підкреслює необхідність постійного контактування з українською стороною для активного керування ризиками. Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

    «Я вважаю, що завжди є можливість ескалації, нам необхідно керувати цим та оцінювати шанси для ескалації, і ми цим займаємося»,– зауважив Міллі.

    У цьому контексті генерал підкреслив, що міністр оборони США Ллойд Остін постійно спілкується з міністром оборони України, так само як і він особисто перебуває в постійному контакті з українським колегою.

    За словами Міллі, це дозволяє «керувати ескалацією й не допустити, щоби це збільшилося до чогось жахливішого, ніж зараз».

    Головний військовий США зазначив, що зараз точаться «визначальні оперативні бої» між українськими силами й російськими загарбниками на сході України. Він уточнив, що наступні кілька тижнів здебільшого визначатимуть подальший розвиток війни.

    У Пентагоні вважають, що переговори були б логічним розв'язанням ситуації в Україні. Іншими наслідками подій у країні можуть стати або рішуча перемога однієї зі сторін, або патова ситуація, додав Міллі.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Пентагон допускає можливість ескалації в Україні