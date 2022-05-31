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    Політика

    Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС

    Україна подала заявку на членство в ЄС - Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС
    Україна подала заявку на членство в ЄС

    На наступному саміті ЄС розгляне заявки на членство трьох країн

    Лідери Європейського Союзу підтверджують готовність розглянути на своєму наступному саміті, запланованому на червень, заявку України на членство в ЄС. Про це йдеться у висновках Європейської ради, оприлюднених після завершення першого дня роботи саміту, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Європейська рада приймає до відома підготовку висновків Комісії із заявки на членство в ЄС України, а також Республіки Молдова та Грузії та повернеться до цього питання на своєму червневому засіданні», – йдеться у документі.

    Крім того, лідери заявили, що Європейський Союз, «як і раніше, відданий подальшому зміцненню здатності України захищати свою територіальну цілісність та суверенітет».

    «У зв’язку з цим Європейська рада вітає ухвалення нещодавнього рішення Ради збільшити військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру», – наголошується у висновках.

    Нагадаємо, Європейський союз узгодив шостий пакет санкцій. У санкційний пакет, зокрема, входить заборона експорту російської нафти морем зі збереженням експорту трубопроводами.

    Також нагадаємо, що Кіпр і Греція виступають проти прискореного процесу вступу України в ЄС.

    Голова Європарламенту Роберта Мецола закликала європейських лідерів не послаблювати допомогу Україні та надати їй статус кандидата в ЄС.

    Президент України Володимир Зеленський зробив заяву під час засідання Європейської ради.

    Теги: ЄС Молдова Грузія Україна
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    Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС