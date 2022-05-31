Окупанти запустили в Херсоні зомбоавтомобіль

На Херсонщині зник мобільний зв'язок

30 травня ввечері вулицями Херсона їздив агітаційний автомобіль із гучномовцем, організований російськими окупантами. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

Із гучномовця херсонцям розповіли, що «зв'язок у місті відімкнула українська влада», «скоро росіяни розгорнуть свій зв'язок, який допоможе врятувати містян від української пропаганди».

Як відомо, 30 травня в Херсонській області знову зник зв'язок. Призначений російськими окупантами «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов звинуватив у цьому Україну і попросив допомоги для відновлення зв'язку у Росії.

За інформацією видання «Мост», у зникненні зв'язку винні самі російські окупанти, які весь минулий тиждень заходили на території базових станцій і щось на них робили.

До слова, нещодавно в Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку імені Олеся Гончара депутат російської держдуми Ігор Костюкевич і колаборантка Тетяна Кузьмич (ексвикладачка Херсонської академії безперевної освіти) привезли добірку книжок із серії «Российская историческая проза» від російської «Президентської історичної бібліотеки».

Раніше росіяни встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей