Пентагон підписав контракт на виробництво Javelin для України



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Виробництво повинно бути завершено 25 червня 2020 року

Міністерство оборони США уклало контракт на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для України, Грузії та інших країн.

Про це повідомляється в опублікованому на сайті Пентагону повідомленні.

Raytheon - Lockheed Martin візьметься за виробництво Javelin також для Австралії, Грузії, Індонезії, Йорданії, Ірландії, Катару, Литви, Нової Зеландії, Норвегії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Оману, Туреччини, Франції, Чехії та Естонії.

Комплекси створюватимуть в Тусоні (штат Арізона, США).

Для цих цілей було виділено $18,4 млн.

Очікувана дата завершення виробництва - 25 червень 2020 року. Контракт розрахований до 29 лютого 2024 року.

Це буде поставка вже другої партії комплексів Javelin для України.

Як повідомлялось, Білий дім у своїй бюджетній заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону.