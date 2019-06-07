Пентагон побоюється самостійних дій Росії в Арктиці



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Побоювання США пов'язані з регулюванням перевезень Північним морським шляхом

Росія може встановити межі свого континентального шельфу в Арктиці в односторонньому порядку у випадку, якщо рішення міжнародних організацій з цього питання її не влаштує. Про це йдеться в опублікованій стратегії міноборони США щодо Арктики, передає УНН.

У стратегії Пентагону зазначено, що Росія, як правило, дотримувалася міжнародного права при визначенні арктичних кордонів, але побоювання США пов'язані з регулюванням перевезень Північним морським шляхом.

«Росія в односторонньому порядку може прийняти рішення встановити ці межі, якщо процедури виявляться не на її користь, і застосувати свій військовий потенціал для заборони доступу до спірних вод і ресурсів в Арктиці», - йдеться в документі.

Зазначається, що це може прямо або побічно обмежити можливості в переміщенні військових сил і вплинути на стратегічні завдання США в світі, «пов'язані з суперництвом з Китаєм і Росією в Індо-Тихоокеанському регіоні та Європі».

Крім того, Пентагон розглядає Арктику як стратегічну територію потенційного напрямку нападу на США. Пентагон має намір зберегти заснований на правилах порядок в регіоні без розпалювання стратегічного суперництва.

Нагадаємо, Ісландія висловила стурбованість нарощуванням з боку РФ військового потенціалу в Арктиці.