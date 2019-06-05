Пентагон запропонував Туреччині варіанти відмови від російських систем С-400



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Американська влада ясно дала зрозуміти уряду Туреччини, що покупка С-400 буде мати наслідки

США запропонували Туреччині кілька варіантів, які дозволили б їй відмовитися від покупки російських систем ППО С-400.

Як заявив глава управління Пентагону з оборонного співробітництва і безпеки Чарльз Хупер під час виступу в Брукінзькому інституті, американська влада ясно дала зрозуміти уряду Туреччини, що покупка С-400 буде мати наслідки.

«У той же час як союзники ми виклали низку варіантів, якими Туреччина могла б скористатися і які дозволили б їй не робити цей крок», - сказав він.

Туреччина уклала контракт з Росією на поставку чотирьох дивізіонів зенітно-ракетних комплексів С-400 на суму $2,5 млрд. Перші поставки заплановані на 2019 рік.

Плани закупити російські ЗРК викликали серйозне занепокоєння з боку США. Вашингтон заявив, що російська ракетна система була розроблена для знищення американських і союзних літаків, в тому числі винищувачів нового покоління F-35. В адміністрації США назвали заплановану Туреччиною покупку С-400 «несумісною» з продажем F-35.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США також запропонувала Туреччині відкласти придбання російських ЗРКС-400 до 2020 року. Але в МЗС Туреччини спростували ідею про перенесення поставок.

Через домовленості Анкари з Росією Сенат США схвалив законопроект, який передбачає заборону на продаж Туреччині винищувачів F-35.

Джерело: Новое Время