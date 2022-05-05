Пентагон: ракетні удари РФ не завадили постачанню зброї до України
Сполучені Штати зберігають усі можливості для постачання військової допомоги Україні
«Вони (росіяни – ред.) намагалися уразити те, що, на нашу думку, є критично важливими інфраструктурними цілями на заході (України – ред.), в тому числі об’єкти електропостачання, транспортні вузли тощо. Ми розглядаємо це як їхні спроби підірвати можливості України щодо поновлення своїх сил», - зазначив представник оборонного відомства США.
Він запевнив: попри такі удари, Сполучені Штати зберігають усі можливості для постачання військової допомоги, в тому числі систем озброєнь. За словами Кірбі, США й інші західні країни мають багато способів для транспортування необхідної допомоги в Україну.
«Ми знаємо, що матеріали, зброя, боєприпаси потрапляють до рук українців», - наголосив речник Пентагону.