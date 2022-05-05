Пентагон: ракетні удари РФ не завадили постачанню зброї до України

Сполучені Штати зберігають усі можливості для постачання військової допомоги Україні

Останні ракетні удари РФ по критично важливих об’єктах інфраструктури не позначилися на можливостях постачання військової підтримки до України, допомога продовжує надходити. Про це заявив у середу під час брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

«Вони (росіяни – ред.) намагалися уразити те, що, на нашу думку, є критично важливими інфраструктурними цілями на заході (України – ред.), в тому числі об’єкти електропостачання, транспортні вузли тощо. Ми розглядаємо це як їхні спроби підірвати можливості України щодо поновлення своїх сил», - зазначив представник оборонного відомства США.

Він запевнив: попри такі удари, Сполучені Штати зберігають усі можливості для постачання військової допомоги, в тому числі систем озброєнь. За словами Кірбі, США й інші західні країни мають багато способів для транспортування необхідної допомоги в Україну.

«Ми знаємо, що матеріали, зброя, боєприпаси потрапляють до рук українців», - наголосив речник Пентагону.