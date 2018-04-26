Пентагон відреагував на «абсурдну заяву» Москви стосовно ракет

Пахон назвав фрагменти, привезені із Сирії в Росію, прикладом дезінформаційної кампанії

Прес-секретар Пентагону Ерік Пахон піддав сумніву заяву міноборони Російської Федерації про те, що частина ракет, випущених західною коаліцією по сирійським військовим об’єктам, не досягнула цілей, а фрагменти, привезені в Москву для вивчення та демонстрації, назвав прикладом російської дезінформаційної кампанії. Про це повідомляє телеканал



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Пахон назвав фрагменти, привезені із Сирії в Росію, прикладом дезінформаційної кампанії

Прес-секретар Пентагону Ерік Пахон піддав сумніву заяву міноборони Російської Федерації про те, що частина ракет, випущених західною коаліцією по сирійським військовим об’єктам, не досягнула цілей, а фрагменти, привезені в Москву для вивчення та демонстрації, назвав прикладом російської дезінформаційної кампанії.

Про це повідомляє телеканал CNBC.

«Це ще один приклад російської кампанії по дезінформації з метою відвернути увагу від їх моральної причетності до жорстоких злочинів режиму Асада і масової загибелі мирних жителів у західній частині Сирії», - заявив Пахон.

Представник Пентагону зазначив, що твердження про «цільові показники» є абсурдними, як і решта заяв.

«Що стосується «Томагавків», ми не побачили ніяких доказів, крім заяв, зроблених російськими державними ЗМІ, того, що ці заяви вірні. Схоже, що це ще одна димова завіса пропаганди з метою відвернути увагу від реальної проблеми - вбивства невинних громадян кривавим режимом, підтримуваним Росією», - сказав Пахон.

Як відомо, 25 квітня міноборони РФ на брифінгу показало фрагменти випущених США, Великобританією і Францією ракет по сирійським військовим об’єктам.

Як заявив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил Росії Сергій Рудськой, частина випущених ракет «не досягнула цілей через технічні неполадки», фрагменти ракет доставили у Москву для вивчення. За словами Рудського, результати будуть використані для «вдосконалення російської протиракетної оборони».

Нагадаємо, після хімічної атаки в Сирії режимом Башара Асада президент США Дональд Трамп оголосив, що віддав наказ військовим почати точкові ракетні удари по Сирії. Він також повідомив, що до військової операції приєдналися Франція і Британія.

Уряд ФРН підтримав дії США, Великобританії та Франції, які в ніч на 14 квітня завдали ракетного удару по цілях у Сирії.

Джерело: УНН