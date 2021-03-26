Перехід на літній час: «Укрзалізниця» попереджає пасажирів про зміни

О 3 ночі стрілки годинника переведуть на годину вперед, утім це не вплине на час у квитках

В ніч на неділю, 28 березня, Україна перейде на літній час. У зв'язку з цим «Укрзалізниця» вказує у квитках час з урахуванням переходу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«У зв'язку з переходом на літній час 28 березня 2021 в 03:00 за київським часом стрілки годинника будуть переведені на одну годину вперед», – йдеться в повідомленні.

Як відзначили в пресслужбі, час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу.

В «Укрзалізниці» закликали українців бути уважнішими і вчасно привести у відповідність час своїх годинників.

Напередодні «Укрзалізниця» оновила дані щодо руху в «червоних зонах».

Пасажирські перевезення у «червоних зонах» відбуваються за таким сценарієм:

Миколаївська область: до 01.04 включно обмежень висадки-посадки не буде, втім «Укрзалізниця» разом з МОЗ уважно слідкує за динамікою захворюваності, ситуація може змінитися.

Львівська область: висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена, як мінімум, до 30 березня включно, залежно від динаміки розвитку епідеміологічної ситуації в регіоні.

Київ та Київська область: обмежень висадки-посадки немає.

Сумська область: обмежень висадки-посадки немає.

Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.

Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 06.04 включно.

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