Переможця скандального округу №210 опублікували в «Голосі України»



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Борис Приходько

Таким чином станом на 21 серпня вже офіційно опубліковано всіх 424 обраних парламентарів

Офіційне видання Верховної Ради «Голос України» 21 серпня опублікувало результати виборів до парламенту в одномандатному виборчому окрузі № 210 на Чернігівщині.

Переможцем на цьому окрузі визнаний самовисуванець Борис Приходько.

Приходько народився 23 січня 1973 року в селищі Лосинівка Ніжинського району Чернігівської області, живе в Києві, має вищу освіту, радник ТОВ «Кредитна установа «Кредит-Комерц».

Таким чином станом на 21 серпня вже офіційно опубліковано всіх 424 обраних парламентарів.

Нагадаємо, 16 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО №210, визнавши обраним народним депутатом України Бориса Приходька.

ЦВК встановила грубе порушення зазначеною окружною виборчою комісією в Прилуках Конституції та законів України, що полягає в бездіяльності щодо виконання нею визначеного Законом України «Про вибори народних депутатів України» та рішенням Комісії від 15 серпня обов’язку встановити підсумки голосування в ОВО № 210 з урахуванням відповідного судового рішення, та достроково припинила повноваження всього її складу.

До слова, на перше офіційне засідання Верховної Ради 9 скликання планують запросити понад 60 гостей.