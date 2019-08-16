ЦВК заявила про грубе порушення окружною виборчою комісією округу №210 Конституції та законів



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Повноваження ОВК ОВО № 210 стосовно встановлення підсумків голосування в цьому окрузі здійснюватиме Центральна виборча комісія

Центральна виборча комісія розглянула окремі питання діяльності окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу №210 на Чернігівщині (місто Прилуки).

Про це 16 серпня повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що напередодні, 15 серпня, Комісія на своєму засіданні прийняла рішення про зобов’язання ОВК №210 розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування виборців в цьому окрузі в порядку, передбаченому виборчим законодавством та з урахуванням рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 серпня, яке набрало законної сили.

«Окрім того, ОВК ОВО №210 мала скласти відповідний протокол про підсумки голосування в цьому окрузі з поміткою «Уточнений» та транспортувати його до ЦВК не пізніше 12 години 16 серпня. Однак це рішення Комісії вказаною ОВК виконано не було», - підкреслюється у повідомленні.

Відтак, як повідомляється, ЦВК встановила грубе порушення зазначеною окружною виборчою комісією Конституції та законів України, що полягає у бездіяльності щодо виконання нею визначеного Законом України «Про вибори народних депутатів України» та рішенням Комісії від 15 серпня обов’язку встановити підсумки голосування в ОВО № 210 з урахуванням відповідного судового рішення, та достроково припинила повноваження всього її складу.

«При цьому суб’єкти подання, за поданнями яких до складу вказаної ОВК було включено осіб, повноваження яких достроково припинено, можуть не пізніше 16 години 18 серпня внести подання до ЦВК щодо кандидатур для включення до складу цієї комісії», - додали в Комісії.

Також ЦВК визначила, що повноваження ОВК ОВО № 210 стосовно встановлення підсумків голосування в цьому окрузі на позачергових виборах народних депутатів 21 липня здійснюватиме Центральна виборча комісія.

Водночас Комісія ухвалила рішення звернутись до Національної поліції України для забезпечення збереження виборчої документації зазначеної ОВК до сформування її нового складу та реагування згідно з законом.

Нагадаємо, Чернігівський окружний адміністративний суд зобов’язав окружну виборчу комісію 210 округу в Чернігівській області визнати недійсними результати голосування на одній з дільниць.

Центральна виборча комісія 6 серпня прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО №210 з поміткою «Уточнений». Це був прокол з останнього округу.

Чернігівський осередок Комітету виборців України повідомив, що на 210-му виборчому окрузі Чернігівщини (м. Прилуки) після перерахунку голосів визначили переможця виборів. Ним став самовисуванець Сергій Коровченко.

Коровченко випередив свого суперника – самовисуванця Бориса Приходька – на 101 голос.