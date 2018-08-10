Перерахунок голосів в Іраку не вплинув на результати виборів



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Парламентські вибори в країні відбулися в травні

Вища незалежна виборча комісія Іраку опублікувала в п’ятницю, 10 серпня, результати перерахунку голосів, який було розпочато в червні на фоні звинувачень щодо махінацій у травневих виборах до парламенту країни.

Виборча комісія підтвердила попередні результати в 13 із 18 провінцій країни, пише Reuters.

Коаліція партій на чолі із Муктадою аль-Садром зберегла своє перше місце із 54 мандатами. Колишні загони добровольців-шиїтів, яких підтримував Іран, отримали на одне місце більше – всього 48 мандатів. Блок нинішнього глави уряду Хайдера аль-Абаді, який зайняв третє місце, зберіг свої 42 мандати.

Муктада аль-Садр заявив про низку вимог, які мають виконати потенційні союзники по коаліційному уряду. Шиїтський священник готовий підтримати кандидата на прем’єр-міністра, який був би політично незалежний і не мав наміру переобратися вдруге. Всього аль-Садр висунув до 40 умов – у випадку їх невиконання він погрожує піти в опозицію.