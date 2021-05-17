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    Спроба самогубства. У Києві підліток стрибнув із мосту (фото)

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    15-річний підліток залишив записку про свої наміри - Спроба самогубства. У Києві підліток стрибнув із мосту (фото)
    15-річний підліток залишив записку про свої наміри
    Фото: Нацполіція

    Неповнолітній мешканець Київщини поїхав до столиці, щоб покінчити життя самогубством

    17 травня о 7 годині ранку 15-річний хлопець пішов з дому у селі Липовий Скиток Фастівського району Київщини, попередньо написавши про те, що має намір покінчити життя самогубством. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На пошуки хлопця були орієнтовані оперативники, спецпризначенці, ювенальні поліцейські Київщини, працівники Фастівського районного управління поліції, підключено аеророзвідку.

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    Спроба самогубства. У Києві підліток стрибнув із мосту (фото)
    Спроба самогубства. У Києві підліток стрибнув із мосту (фото)

    На спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що у місті Києві 15-річний парубок стрибнув з мосту.

    На місце події прибули патрульні поліцейські Києва та медики. Лікарі госпіталізували юнака до лікарні, наразі він перебуває у тяжкому стані. Правоохоронці Київщини, з’ясували що потерпілим є зниклий на Фастівщині неповнолітній.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 13 травня 14-річного мешканця Вишгорода знайшли повішеним на дереві.

    Нещодавно у Запоріжжі школярка звела рахунки з життям. У передсмертній записці написала, що у школі її «булили», і терпіти це вона більше не хотіла. В поліції відкрили кримінальне провадження.

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    Теги: Національна поліція України Київ діти Київщина самогубство
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    Спроба самогубства. У Києві підліток стрибнув із мосту (фото)