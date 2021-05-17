Спроба самогубства. У Києві підліток стрибнув із мосту (фото)

Неповнолітній мешканець Київщини поїхав до столиці, щоб покінчити життя самогубством

17 травня о 7 годині ранку 15-річний хлопець пішов з дому у селі Липовий Скиток Фастівського району Київщини, попередньо написавши про те, що має намір покінчити життя самогубством. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На пошуки хлопця були орієнтовані оперативники, спецпризначенці, ювенальні поліцейські Київщини, працівники Фастівського районного управління поліції, підключено аеророзвідку.

На спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що у місті Києві 15-річний парубок стрибнув з мосту.

На місце події прибули патрульні поліцейські Києва та медики. Лікарі госпіталізували юнака до лікарні, наразі він перебуває у тяжкому стані. Правоохоронці Київщини, з’ясували що потерпілим є зниклий на Фастівщині неповнолітній.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 13 травня 14-річного мешканця Вишгорода знайшли повішеним на дереві.

Нещодавно у Запоріжжі школярка звела рахунки з життям. У передсмертній записці написала, що у школі її «булили», і терпіти це вона більше не хотіла. В поліції відкрили кримінальне провадження.

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