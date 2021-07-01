Перевірки бізнесу. Держпраці та податкова шукатиме незадекларованих працівників

Розмір санкції за порушення законодавства про працю становить 60 тисяч гривень

Держпраці з 1 липня проводитиме рейди з виявлення робітників, які працюють без належного оформлення

Із 1 липня Держпраці у взаємодії з ДПС розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.

Держпраці і Державна податкова служба поєднали зусилля з метою виокремлення роботодавців, які із достатньо високою вірогідністю використовують незадекларованих працівників.

Інформаційні бази ДПС дають Держпраці можливість відібрати роботодавців, що мають високий ризик за наступними критеріями:

Невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності.

Наявність фактів порушення порядку оформлення трудових відносин, виявлених в ході здійснення контролюючих заходів органами ДПС.

Невідповідність кількості об'єктів за формою № 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» та кількості найманих працівників.

Наявність випадків невідповідності кількості одночасно працюючих реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) кількості працівників роботодавця із зазначенням розташування РРО.

Частка працівників, залучених за договорами цивільно-правового характеру, перевищує частку працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами).

Відсутність найманих працівників у платників об'єктів торгівлі, сфери послуг, у яких наявні ліцензії на виробництво, зберігання та реалізацію підакцизних товарів.

Ми вже попереджали, що Кабмін з липня посилює боротьбу з тіньовою зайнятістю.

Підкреслюється, що розмір санкції за порушення законодавства про працю складає 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 тисяч гривень. А таке порушення повторно протягом двох років обійдеться роботодавцеві вже у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складе 180 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні запрацює електронний ресурс, який стане інформаційною платформою для майбутніх кваліфікаційних центрів. За допомогою Реєстру кваліфікацій роботодавці у відкритому доступі зможуть перевіряти достовірність документів про наявність кваліфікації працівників.