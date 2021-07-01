Перевірки бізнесу. Держпраці та податкова шукатиме незадекларованих працівників
Розмір санкції за порушення законодавства про працю становить 60 тисяч гривень
Держпраці з 1 липня проводитиме рейди з виявлення робітників, які працюють без належного оформлення
Із 1 липня Держпраці у взаємодії з ДПС розпочне інспектування з питань виявлення незадекларованих працівників.
Держпраці і Державна податкова служба поєднали зусилля з метою виокремлення роботодавців, які із достатньо високою вірогідністю використовують незадекларованих працівників.
Інформаційні бази ДПС дають Держпраці можливість відібрати роботодавців, що мають високий ризик за наступними критеріями:
- Невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності.
- Наявність фактів порушення порядку оформлення трудових відносин, виявлених в ході здійснення контролюючих заходів органами ДПС.
- Невідповідність кількості об'єктів за формою № 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» та кількості найманих працівників.
- Наявність випадків невідповідності кількості одночасно працюючих реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) кількості працівників роботодавця із зазначенням розташування РРО.
- Частка працівників, залучених за договорами цивільно-правового характеру, перевищує частку працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами).
- Відсутність найманих працівників у платників об'єктів торгівлі, сфери послуг, у яких наявні ліцензії на виробництво, зберігання та реалізацію підакцизних товарів.
Ми вже попереджали, що Кабмін з липня посилює боротьбу з тіньовою зайнятістю.
Підкреслюється, що розмір санкції за порушення законодавства про працю складає 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 тисяч гривень. А таке порушення повторно протягом двох років обійдеться роботодавцеві вже у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складе 180 тисяч гривень.
Нагадаємо, в Україні запрацює електронний ресурс, який стане інформаційною платформою для майбутніх кваліфікаційних центрів. За допомогою Реєстру кваліфікацій роботодавці у відкритому доступі зможуть перевіряти достовірність документів про наявність кваліфікації працівників.