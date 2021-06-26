Кабмін з липня посилює боротьбу з тіньовою зайнятістю

Розмір санкції за порушення законодавства про працю становить 60 тисяч гривень

Санкції за порушення законодавства про працю складає 10 мінімальних заробітних плат

Кабінет міністрів посилить боротьбу з тіньовою економікою. З 1 липня у співпраці з Державною податковою службою розпочнуться інспекції Держпраці для виявлення роботодавців, що використовують незадекларовану працю.

Про це повідомляє урядовий портал.

Заходи будуть відбуватися відповідно до Національного плану спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці на 2021 рік.

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко заявив, що люди, які погоджуються на неофіційну зайнятість, позбавлені захисту своїх соціально-трудових прав.

«Це право на нормований робочий день та безпечні умови праці, право на лікарняні та відпустку, Крім того, людину можуть звільнити в будь-який момент. На сьогодні кількість таких працівників становить понад 3 мільйони. Наше завдання їх захистити», – зазначив він.

Вказано, що Нацплан спільних дій щодо зниження рівня незадекларованої праці включає два етапи:

інформаційну кампанію про переваги офіційного працевлаштування та ризики використання незадекларованої праці;

інспекційну кампанію серед роботодавців, які мають найвищий ризик використання незадекларованої праці.

Під час першого етапу, який тривав з початку року, інспектори праці проінформували понад 62 тисячі роботодавців та їх працівників про переваги офіційного працевлаштування.

«З 1 липня розпочинається другий етап кампанії. Тепер у полі зору будуть роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників», – сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що розмір санкції за порушення законодавства про працю складає 10 мінімальних заробітних плат, що у 2021 році становить 60 тисяч гривень. А таке порушення повторно протягом двох років обійдеться роботодавцеві вже у 30 мінімальних зарплат за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, що складе 180 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Україні запрацює електронний ресурс, який стане інформаційною платформою для майбутніх кваліфікаційних центрів. За допомогою Реєстру кваліфікацій роботодавці у відкритому доступі зможуть перевіряти достовірність документів про наявність кваліфікації працівників.

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