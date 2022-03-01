Пентагон: Росія не очікувала такого «жорсткого і рішучого опору»

Країна-агресор використала майже 75% своєї військової потужності

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив 1 березня, що Росія не очікувала такого «жорсткого і рішучого опору» з боку України, але застеріг від припущення, що Росія відреагує на це відведенням військ.

«Ми бачимо, що українці досить ефективно чинять опір навколо Києва. Вони значно ускладнили рух росіян на південь. Росіяни мають справу не лише з жорстким і рішучим опором з боку українців, але і з логістикою, і власними проблемами», – сказав речник Пентагону на брифінгу журналістам, цитує «Голос Америки».

Втім, наголосив він, це не означає, що плани Путіна були зірвані.

«Росіяни будуть вчитися на цьому... Ми не бачили жодних змін у тому, що ми вважаємо їхнім бажанням щодо просування в Україні. Вони зазнали невдач, але я не думаю, що ми можемо просто припустити, що вони залишаться невдачами», – сказав він.

Раніше в понеділок високопоставлений представник міністерства оборони США заявив, що за їхньою оцінкою, Росія використала майже 75% своєї військової потужності, розташованої навколо України перед вторгненням.

Нагадаємо, що в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.