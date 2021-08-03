Тест на антитіла після вакцинації робити не варто – МОЗ

Від коронавірусу захищають не лише антитіла, але й клітинна імунна відповідь

Тести, якими вимірюють рівень антитіл не стандартизовані

Міністерство охорони здоров'я України не радить робити тест на антитіла після вакцинації від коронавірусу. У міністерстві також пояснили, чому такі тести не можуть показати достовірний рівень імунітету до Covid-19. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Тести, якими вимірюють рівень антитіл не стандартизовані. Різні лабораторії застосовують різні методи дослідження, різні одиниці вимірювання, тест-системи різної точності та чутливості, різне обладнання. Тому такі тести часто дають різні й вкрай неточні результати», – пояснюють в міністерстві.

Крім того, як зазначають в МОЗ, від коронавірусу захищають не лише антитіла, але й клітинна імунна відповідь. Ця клітинна відповідь зберігається довше, а тест на антитіла її не визначить.

«Це означає, що у вас може бути низький рівень антитіл, але при цьому непоганий захист від вірусу завдяки клітинному імунітету. Або навпаки, перша доза вакцини може дати високий рівень антитіл, але гарний захист з’явиться лише тоді, коли запрацюють інші ланки імунітету», – додали в міністерстві.

До слова, науковці радять збільшити інтервал між двома щепленнями Pfizer, щоб підвищити рівень антитіл. «Після двох доз вакцини рівні нейтралізуючих антитіл були вдвічі вищими після більш тривалого інтервалу дозування у порівнянні з коротшим інтервалом дозування», – заявили автори дослідження.

Також вчені оцінили ефективність китайської вакцини Sinopharm проти штаму «Дельта». Науковці заявили, що не виявили значної відмінності в рівнях антитіл до штаму у сироватці крові вакцинованих людей і тих, хто був інфікований природним шляхом.







