Українських туристів у Туреччині перевозять з готелів до безпечних районів

Посольство веде облік українців, які можуть захотіти евакуюватися в разі загострення ситуації

Посольство України в Туреччині допомагає українцям у ситуації з лісовими пожежами на півдні країни. Дипломати формують списки на перевезення громадян в безпечні і віддалені райони і беруть участь в переговорах з туроператорами. Про це повідомляє голова консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик.

«Ми формуємо списки на перевезення громадян за їхніми зверненнями. Наприклад, до нас звертаються люди, які мають проблеми зі здоров'ям, зокрема, астматики. Посольство і консульства втручаються в процес переговорів з туроператорами і сприяють тому, щоб цих людей перевозили в більш безпечні місця і готелі», – сказав Білик.

За його словами, посольство веде облік українців, які можуть захотіти евакуюватися в разі загострення ситуації. «Ми знаємо, де ці люди знаходяться, їхні прізвища та контактні дані, тому оперативно зможемо відреагувати», – додав дипломат.

Він уточнив, що на гарячу лінію і телефони посольства щодня надходить понад 100 звернень від українців, відпочивальників в Туреччині.

«Туристи можуть відчувати дим, проте вогонь не підходить до готелів, тому українські туристи абсолютно в безпеці», – зазначив він, додавши, що серед постраждалих і загиблих в результаті пожеж українців немає.

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