Ляшко: у липні в Україні зробили 2,9 млн щеплень, план на серпень – 4,5 млн

Глава МОЗ закликав українців не відкладати щеплення на «після відпустки» чи «після свят», адже Delta-штам коронавірусу вже в Україні

У серпні МОЗ планує збільшити липневе охоплення в 1,5 рази

В Україні за липень зроблено 2 917 636 щеплень від Covid-19, що майже на 250 тис. більше, ніж за всі попередні місяці кампанії з вакцинації загалом. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«До кінця літа маємо зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень. Тобто збільшити липневе охоплення в 1,5 рази», – зауважив міністр.

Графіка: Віктор Ляшко / Facebook

Ляшко закликав «не відкладати щеплення на «після відпустки» чи «після свят», адже «Delta-штам коронавірусу вже в Україні, а вакцинація – єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті».

«Записатися на вакцинацію від Covid-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу. Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкриваються в різних містах України та працюють у робочі й вихідні дні. Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на сайті list.covid19.gov.ua», – повідомив Ляшко.

До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.

До слова, кількість повністю вакцинованих від Covid-19 українців перевищила 2 млн.

Напередодні повідомлялося, що у двох областях країни зафіксовано перевищення епідемічних нормативів.