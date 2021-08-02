  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Ляшко: у липні в Україні зробили 2,9 млн щеплень, план на серпень – 4,5 млн

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Глава МОЗ закликав українців не відкладати щеплення на &laquo;після відпустки&raquo; чи &laquo;після свят&raquo;, адже Delta-штам коронавірусу вже в Україні - Ляшко: у липні в Україні зробили 2,9 млн щеплень, план на серпень – 4,5 млн
    Глава МОЗ закликав українців не відкладати щеплення на «після відпустки» чи «після свят», адже Delta-штам коронавірусу вже в Україні
    Фото: nzl.theukrainians.org

    У серпні МОЗ планує збільшити липневе охоплення в 1,5 рази

    В Україні за липень зроблено 2 917 636 щеплень від Covid-19, що майже на 250 тис. більше, ніж за всі попередні місяці кампанії з вакцинації загалом. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

    «До кінця літа маємо зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень. Тобто збільшити липневе охоплення в 1,5 рази», – зауважив міністр.

    Графіка: Віктор Ляшко / Facebook
    Графіка: Віктор Ляшко / Facebook

    Ляшко закликав «не відкладати щеплення на «після відпустки» чи «після свят», адже «Delta-штам коронавірусу вже в Україні, а вакцинація – єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті».

    «Записатися на вакцинацію від Covid-19 можна до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги, зателефонувавши в реєстратуру відповідного закладу. Також за телефоном чи онлайн можна зареєструватися на щеплення до центрів масової вакцинації, які відкриваються в різних містах України та працюють у робочі й вихідні дні. Повний перелік пунктів та центрів з адресами й телефонами є на сайті list.covid19.gov.ua», – повідомив Ляшко.

    До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.

    До слова, кількість повністю вакцинованих від Covid-19 українців перевищила 2 млн.

    Напередодні повідомлялося, що у двох областях країни зафіксовано перевищення епідемічних нормативів.

    Читайте також: Хто стимулює вітчизняну науку і чи варто чекати української вакцини від коронавірусів?
    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Україна щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ляшко: у липні в Україні зробили 2,9 млн щеплень, план на серпень – 4,5 млн