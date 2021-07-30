Головний санлікар України анонсував Covid-вакцинацію підлітків

В Україні для щеплення підлітків від 12 років буде використовуватися тільки вакцина Pfizer

Розроблено чіткий алгоритм, згідно з яким можна буде вакцинувати від коронавірусу підлітків

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що з наступного тижня можна буде зробити щеплення від Covid-19 дітям від 12 років за умови відповідного медичного висновку лікаря або при виїзді за кордон.

«Наказ підписаний на цьому тижні, і, по суті, з наступного це (вакцинацію дітей від 12 років – ред) можна буде зробити... Вакцинація підлітків доступна тільки за показаннями – або важкі соматичні захворювання, або певні гуманітарні речі, які пов'язані з виїздом за кордон або навчанням за кордоном», цитує Кузіна «Уніан».

Головний санлікар зазначив, що є чіткий алгоритм, згідно з яким можна буде вакцинувати від коронавірусу підлітків.

«Є чітка інструкція, алгоритм, як це треба робити – основа полягає в тому, що такій дитині має бути видано медичний висновок, і тільки з таким висновком він повинен прийти в центр вакцинації. Або, якщо це навчання за кордоном, повинна бути довідка в довільній формі, яка оформляється педіатром», – повідомив він.

Кузін також зазначив, що в Україні для щеплення підлітків буде використовуватися тільки вакцина Pfizer.

«Інші вакцини неможливо використовувати для вакцинації дітей, тому що Pfizer проводив спеціальні дослідження з безпеки, щодо ефективності вакцин саме для цієї вікової групи. Щодо інших вакцин такі дослідження тривають, але поки доказових даних немає», – додав він.

Головний санлікар зазначив, що зараз масова вакцинація дітей не передбачається.

«Ми її поки не розглядаємо. Ми хочемо переконатися, що зараз всі групи ризику охоплені первинно щепленнями», – сказав Кузін.

Нагадаємо, в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

Зазначимо, за минулу добу, 29 липня, 150 253 людини вакциновано в Україні проти Covid-19.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, чи будуть в Україні щеплювати третьою дозою Pfizer. Раніше у Pfizer підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму «Дельта».

Як відомо, українці почали активніше вакцинуватися. Також повідомлялося, що Україна планує запровадити QR-коди вакцинації.

Також спеціалісти розповіли, що вакцинацію від коронавірусу не рекомендують робити людям, які хворіють системною інфекційною хворобою.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

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