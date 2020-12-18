Першокласник на Сумщині відмовився співати російською. Через це вчителі скасували новорічні свята

Мама хлопчика цікавиться, чому її дитина у державній українській школі має співати російською

Жінка, син якої навчається у звичайній школі у Глухові в першому класі, повідомила, що через її небажання, щоб син на святі співав російськомовну пісню, скасували усі святкування.

Допис вона оприлюднила у спільноти «Батьки SOS».

За словами мами, після того, як вона почала запитувати, чому її дитина у державній українській школі має співати російською, вчителька просто повідомила про скасування свята і зазначила, що причиною стали батьки однієї дитини, які начебто проти святкування.

Користувачі мережі були вражені такою подією і порадили мамі звертатися до омбудсмена та міського управління освіти.

Зрештою мама хлопчика повідомила, що її просто видалили зі шкільного чату.

Зазначимо, що нещодавні дослідження показали наступне: в українському телеефірі зростає частка російської мови, а української на телебаченні значно менше за передбачені законом 75%. Раазом з тим частка школярів, що здобувають освіту з українською мовою, за рік зросла з 92 до 96%, а частка першокласників – з 96 до 97,5%. Водночас реальна мовна ситуація в закладах освіти часто не відповідає офіційній статистиці. Значна частина освітнього процесу, особливо в закладах позашкільної освіти всупереч закону здійснюється російською мовою, ще гірша ситуація в дитячих гуртках і секціях.

Слід відзначити, нещодавно російський інститут мови імені Пушкіна провів дослідження щодо «стійкості російської мови серед країн пострадянського простору». Дослідження показало. що Україна захищає російську мову краще багатьох інших держав.

Нагадаємо, 25 квітня 2019 року, Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування української мови як державної (№ 5670-д).