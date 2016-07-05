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    Першу ракетну «Лань» військово-морські сили України отримають в 2019 році

    Ракетні катери проекту «Лань» стануть основою ударного потенціалу українського флоту до введення в лад корветів типу «Володимир Великий»
    Перший серійний ракетний катер проекту 58260 шифр «Лань» планують ввести до складу Військово-морських сил України в 2019 році. Про це заявив, виступаючи на конференції з морської безпеки, командувач ВМСУ віце-адмірал Ігор Воронченко. За його словами, проект катера вже готовий. Ракетні катери проекту «Лань» стануть основою
    • Сьогодні, 10:35
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    Ракетні катери проекту «Лань» стануть основою ударного потенціалу українського флоту до введення в лад корветів типу «Володимир Великий»

    Перший серійний ракетний катер проекту 58260 шифр «Лань» планують ввести до складу Військово-морських сил України в 2019 році.

    Про це заявив, виступаючи на конференції з морської безпеки, командувач ВМСУ віце-адмірал Ігор Воронченко.

    За його словами, проект катера вже готовий.

    Ракетні катери проекту «Лань» стануть основою ударного потенціалу українського флоту до введення в лад корветів типу «Володимир Великий». Очікується будівництво не менше трьох корпусів. «Лані» озброять вітчизняними протикорабельними ракетами «Нептун», які зараз розробляються низкою підприємств, і іноземними системами озброєння.

    Нагадаємо, Державний департамент США приділяє значну увагу аналізу ситуації в Україні й не виключає, що глава Білого дому прийме рішення про поставки українській стороні летальної зброї оборонного характеру.

    Джерело: Думская

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