Першу ракетну «Лань» військово-морські сили України отримають в 2019 році
- Сьогодні, 10:35
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Ракетні катери проекту «Лань» стануть основою ударного потенціалу українського флоту до введення в лад корветів типу «Володимир Великий»
Перший серійний ракетний катер проекту 58260 шифр «Лань» планують ввести до складу Військово-морських сил України в 2019 році.
Про це заявив, виступаючи на конференції з морської безпеки, командувач ВМСУ віце-адмірал Ігор Воронченко.
За його словами, проект катера вже готовий.
Ракетні катери проекту «Лань» стануть основою ударного потенціалу українського флоту до введення в лад корветів типу «Володимир Великий». Очікується будівництво не менше трьох корпусів. «Лані» озброять вітчизняними протикорабельними ракетами «Нептун», які зараз розробляються низкою підприємств, і іноземними системами озброєння.
Нагадаємо, Державний департамент США приділяє значну увагу аналізу ситуації в Україні й не виключає, що глава Білого дому прийме рішення про поставки українській стороні летальної зброї оборонного характеру.
Джерело: Думская