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    Держдеп США не виключає поставок Україні летальної зброї

    У Держдепі США зазначили, що ретельно стежать за ситуацією в Україні
    Державний департамент США приділяє значну увагу аналізу ситуації в Україні й не виключає, що глава Білого дому прийме рішення про поставки українській стороні летальної зброї оборонного характеру. Про це заявила у середу речниця Державного департаменту США Хезер Науерт, передає Укрінформ. «Українське питання – це ситуація, яку ми
    • Сьогодні, 08:15
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    У Держдепі США зазначили, що ретельно стежать за ситуацією в Україні

    Державний департамент США приділяє значну увагу аналізу ситуації в Україні й не виключає, що глава Білого дому прийме рішення про поставки українській стороні летальної зброї оборонного характеру.

    Про це заявила у середу речниця Державного департаменту США Хезер Науерт, передає Укрінформ.

    «Українське питання – це ситуація, яку ми відстежуємо дуже-дуже ретельно й дуже уважно», - зауважила офіційний представник відомства.

    У цьому зв'язку вона нагадала, що цього року був призначений спеціальний представник США з українського врегулювання Курт Волкер, який уже «здійснив багато поїздок» в Україну та інші країни по цій справі.

    Крім того, речниця Держдепу нагадала про високий рівень двосторонньої взаємодії між країнами, в тому числі візит президента України до Вашингтона, а також держсекретаря США до Києва.

    Щодо перспектив надання летальної допомоги Науерт зауважила: «Ми поки не надали оборонного озброєння (Україні. – Ред.), але ми не виключаємо цього».

    Нагадаємо, раніше в США прийняли важливе рішення щодо надання Україні «Джавелінів».

    Як повідомляв «Главком»,  комітети з питань збройних сил США Палати представників і Сенату затвердили «компромісний» проект оборонного бюджету на 2018 фінансовий рік, що передбачає $350 млн для України, в тому числі у вигляді летальної зброї.

    У ніч на п’ятницю, 17 листопада, Сенат США схвалив проект оборонного бюджету з $350 мільйонами для України. Тепер документ має підписати президент США.

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