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    Під Авдіївкою минулої доби загинув український воїн

    За інформацією штабу АТО, російське окупаційне командування ввело режим припинення вогню до 11 грудня
    У зоні проведення антитерористичної операції 7 грудня загинув один боєць ЗСУ, ще троє отримали поранення.   Про це на брифінгу 8 грудня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник. «На жаль, не обійшлося без втрат з нашого боку. Під час ворожих обстрілів під Авдіївкою від смертельного кульового
    • Сьогодні, 13:23
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    За інформацією штабу АТО, російське окупаційне командування ввело режим припинення вогню до 11 грудня

    У зоні проведення антитерористичної операції 7 грудня загинув один боєць ЗСУ, ще троє отримали поранення.  

    Про це на брифінгу 8 грудня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «На жаль, не обійшлося без втрат з нашого боку. Під час ворожих обстрілів під Авдіївкою від смертельного кульового поранення загинув один український військовослужбовець, іще один дістав поранення», - сказав він.

    За словами Мотузяника, ще двоє бійців ЗСУ отримали поранення: в районі Широкіного військовослужбовець постраждав внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї, а біля Верхньоторецького – внаслідок підриву на ворожій розтяжці.

    Він також розповів, що, за інформацією головного управління розвідки Міноборони, у зв'язку з ротаційними заходами командного складу у з'єднаннях і частинах 1-го та 2-го так званих армійських корпусів російське окупаційне командування ввело режим припинення вогню до 11 грудня.

    «Водночас, зважаючи на низьку дисциплінованість та втрату управління з боку командирів, бойовики однієї з частин 2-го армійського корпусу здійснили обстріл з крупнокаліберного кулемета передових позицій сил АТО, і в результаті під вогонь потрапила їх же диверсійно-розвідувальна группа», - сказав Мотузяник.

     

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