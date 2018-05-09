Під будівлею «Інтера» у Києві збираються націоналісти: фото

Біля входу до будівля чергують представники правопорядку

Рано вранці 9 травня під будівлею телеканалу «Інтер» на вулиці Дмитрівській почали збиратися націоналісти. Станом на 8 ранку на ґанку зібрались більше чотирьох десятків націоналістів. Безпосередньо біля входу чергують представники правопорядку. Націоналісти вдягнуті у футболки з написом «Національні дружини». Крім того,



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Фото: Сергій Щербина Націоналісти під будівлею телеканалу

Біля входу до будівля чергують представники правопорядку

Рано вранці 9 травня під будівлею телеканалу «Інтер» на вулиці Дмитрівській почали збиратися націоналісти. Станом на 8 ранку на ґанку зібрались більше чотирьох десятків націоналістів. Безпосередньо біля входу чергують представники правопорядку.

Націоналісти вдягнуті у футболки з написом «Національні дружини». Крім того, біля входу встановлені дві палатки із символікою партії «Національний корпус».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» розміщує пропагандистські відео з радянською символікою у вагонах пасажирських поїздів. Відео-анонс святкового концерту телеканалу «Інтер» до Дня Перемоги крутять у поїзді «Інтерсіті» за маршрутом Львів-Київ.

Під час цього концерту один з ведучих Андрій Доманський заявив, що вулиці українських міст називають «іменами фашистських злочинців».

Партія «Національний корпус», створена на основі полку спецпризначення МВС «Азов», звинуватила телеканал «Інтер» в маніпулюванні свідомістю громадян і в підіграванні російській пропаганді. Причиною різких висловлювань на адресу одного з центральних телеканалів України з боку «Нацкорпуса» став оприлюднений в мережі уривок зі святкового концерту, присвяченого Дню перемоги, який буде транслюватися 9 травня.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликає мовників відповідально ставитися до наповнення програм і не розколювати країну. Заява з таким закликом опублікована на сайті відомства у відповідь на відео з концерту до 9 травня, яке покаже телеканал «Інтер».