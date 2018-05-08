«Укрзалізниця» розміщує в поїздах пропаганду з радянською символікою

Державний перевізник піарить телепрограму, у якій фашистами називають історичні постаті, на честь яких перейменовані вулиці

«Укрзалізниця» розміщує пропагандистські відео з радянською символікою у вагонах пасажирських поїздів. Відео-анонс святкового концерту телеканалу «Інтер» до Дня Перемоги крутять у поїзді «Інтерсіті» за маршрутом Львів-Київ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст-юлогер Олександр Рудоманов.



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Святковий концерт до Дня Перемоги на телеканалі «Інтер»

Державний перевізник піарить телепрограму, у якій фашистами називають історичні постаті, на честь яких перейменовані вулиці

«Укрзалізниця» розміщує пропагандистські відео з радянською символікою у вагонах пасажирських поїздів. Відео-анонс святкового концерту телеканалу «Інтер» до Дня Перемоги крутять у поїзді «Інтерсіті» за маршрутом Львів-Київ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст-юлогер Олександр Рудоманов.

Напередодні телеканал «Інтер», який належить оліграху Дмитру Фірташу та нардепу Сергію Льовочкіну, опинився у центрі скандалу. В оприлюднених фрагментах концерту до Дня Перемоги, який телеканал збирається показати до 9 травня, його ведучі зробили неоднозначну заяву: «Вісім мільйонів українців загинули від рук фашистських загарбників. Це наша історія. Це наша генетична пам'ять», - каже на оприлюдненому уривку ведуча Анастасія Даугуле. «І сьогодні ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їх портрети безкарно проносили під час факельної ходи в нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров'ю наших співвітчизників», - відповідає інший ведучий, Андрій Доманський.

«І нехай нам деколи здається, що все проти нас, що ми чужі в своїй країні, але це не так. Нас - багато, нас - сотні в цьому залі і мільйони біля екранів телевізорів... Це ми 9 травня приносимо квіти до вічного вогню, це ми щорічно відновлюємо пам'ятники воїнам, загиблим у війні з фашизмом», - переконують далі ведучі. Їх спіч супроводжується аплодисментами, хоча глядачів у цей момент не показують.

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